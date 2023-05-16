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Вандалы устроили погром в парке «Первая миля» в Ростове-на-Дону в мае

16 мая 2023, 06:15
Фото: rostovgazeta.ru
Вандалы устроили погром в парке «Первая миля» в Ростове-на-Дону в мае
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили конструкции в парке «Первая миля», сообщает в Telegram-канале администрация Октябрьского района города.

Напомним, что эта зона является новым общественным пространством, и ее благоустроили согласно концепции непрерывного экопарка. Для контроля на всей территории установили видеокамеры, работающие в круглосуточном режиме.

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Фото: rostovgazeta.ru

«Из-за вандалов некоторые элементы оказались повреждены. Сейчас проводятся ремонтные работы и специалисты восстанавливают фонтанчики для питья», — сказано в сообщении.

Кроме того, повреждены провода ЛЭП, аварийные участки в данный момент обесточены. Ведутся работы по установке кабельных муфт, ремонту и восстановлению линий электропередач.

Местных жителей призвали бережно относиться к городской среде.

Ранее в Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию.

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