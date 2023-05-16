Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Напомним, что эта зона является новым общественным пространством, и ее благоустроили согласно концепции непрерывного экопарка. Для контроля на всей территории установили видеокамеры, работающие в круглосуточном режиме.
«Из-за вандалов некоторые элементы оказались повреждены. Сейчас проводятся ремонтные работы и специалисты восстанавливают фонтанчики для питья», — сказано в сообщении.
Кроме того, повреждены провода ЛЭП, аварийные участки в данный момент обесточены. Ведутся работы по установке кабельных муфт, ремонту и восстановлению линий электропередач.
Местных жителей призвали бережно относиться к городской среде.
Ранее в Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию.