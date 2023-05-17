Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В Ростовской области военнослужащие, участвующие в спецоперации, получили право на регистрацию брака прямо в больницах и военных частях.
Обычно для заверения подписей на заявлениях о регистрации брака требуется обращение к нотариусу, однако новый федеральный закон позволяет военнослужащим делать это в госпиталях, санаториях и в воинских частях.
Кроме того, участники СВО также получили возможность зарегистрировать рождение своего ребенка с использованием этой же процедуры.
Засвидетельствование подписи военнослужащего, находящегося на лечении, может быть выполнено начальником госпиталя или санатория, его заместителем, а также старшим или дежурным врачом. В воинской части, соединении, учреждении или в военно-учебном заведении подпись бойца может быть засвидетельствована командиром.
Ранее в Ростовской области поддержали единый стандарт мер помощи бойцам СВО и их семьям.