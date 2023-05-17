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Участников СВО из Ростовской области смогут женить врачи и командиры

17 мая 2023, 15:48
Фото: 1MI
Участников спецоперации в Ростовской области смогут женить в больнице или военной части
Участников спецоперации в Ростовской области смогут женить в больнице или военной части, сообщили в Новочеркасском гарнизонном военном суде.

В Ростовской области военнослужащие, участвующие в спецоперации, получили право на регистрацию брака прямо в больницах и военных частях.

Обычно для заверения подписей на заявлениях о регистрации брака требуется обращение к нотариусу, однако новый федеральный закон позволяет военнослужащим делать это в госпиталях, санаториях и в воинских частях.

Кроме того, участники СВО также получили возможность зарегистрировать рождение своего ребенка с использованием этой же процедуры.

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Засвидетельствование подписи военнослужащего, находящегося на лечении, может быть выполнено начальником госпиталя или санатория, его заместителем, а также старшим или дежурным врачом. В воинской части, соединении, учреждении или в военно-учебном заведении подпись бойца может быть засвидетельствована командиром.

Ранее в Ростовской области поддержали единый стандарт мер помощи бойцам СВО и их семьям.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Новости#Ростовская область
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