Засвидетельствование подписи военнослужащего, находящегося на лечении, может быть выполнено начальником госпиталя или санатория, его заместителем, а также старшим или дежурным врачом. В воинской части, соединении, учреждении или в военно-учебном заведении подпись бойца может быть засвидетельствована командиром.