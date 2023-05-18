Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Ростовчанин рассказал Don24, что он получил ранение в бою под Артемовском и в течение трех дней не мог уйти из зоны обстрела. Издание пишет, что только после этого его смогли забрать и доставить в госпиталь.
«Ростовчанин занимался тем, что узнавал местонахождение целей ВСУ и наводил на них огонь артиллерии. В один из вечеров в него попал вражеский снайпер, пуля пробила легкое, печень, почку», — сказано в сообщении.
Военнослужащий рассказал, что сослуживцы не могли к нему подойти из-за снайпера, поэтому он так пролежал в течение трех дней.
«Три дня товарищи прикрывали раненого бойца, отражая атаки ВСУ. После этого штурмовики „Вагнера“ перешли в наступление и отбросили противника, после чего эвакуировали ростовчанина», — уточнило издание.
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