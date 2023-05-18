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Раненый боец «Вагнер» из Ростова три дня отбивался от ВСУ

18 мая 2023, 14:08
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Раненый боец «Вагнер» из Ростова три дня отбивался от ВСУ
Житель Ростова-на-Дону, присоединившийся к ЧВК «Вагнер», получил ранение от снайпера, но смог выжить, сообщают СМИ.

Ростовчанин рассказал Don24, что он получил ранение в бою под Артемовском и в течение трех дней не мог уйти из зоны обстрела. Издание пишет, что только после этого его смогли забрать и доставить в госпиталь.

«Ростовчанин занимался тем, что узнавал местонахождение целей ВСУ и наводил на них огонь артиллерии. В один из вечеров в него попал вражеский снайпер, пуля пробила легкое, печень, почку», — сказано в сообщении.

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Военнослужащий рассказал, что сослуживцы не могли к нему подойти из-за снайпера, поэтому он так пролежал в течение трех дней.

«Три дня товарищи прикрывали раненого бойца, отражая атаки ВСУ. После этого штурмовики „Вагнера“ перешли в наступление и отбросили противника, после чего эвакуировали ростовчанина», — уточнило издание.

Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.

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