Руководитель миллеровского Управления по делам ГО и ЧС Валерий Овсянников пояснил 161.ру, что документ прежде всего касается служб реагирования. Поводов для беспокойства у местных жителей быть не должно. По словам Овсянникова, режим повышенной готовности направлен на улучшение бдительности в муниципалитете.