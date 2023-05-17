Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Глава администрации Миллеровского района Ростовской области ввел режим повышенной готовности из-за угроз со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление он подписал 16 мая.
Руководитель миллеровского Управления по делам ГО и ЧС Валерий Овсянников пояснил 161.ру, что документ прежде всего касается служб реагирования. Поводов для беспокойства у местных жителей быть не должно. По словам Овсянникова, режим повышенной готовности направлен на улучшение бдительности в муниципалитете.
Со стороны губернатора Ростовской области и правительства региона информация не поступала. Она уточняется.
Ранее военкор Евгений Линин заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова.