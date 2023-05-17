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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за «угрозы со стороны ВСУ»

17 мая 2023, 14:30
Фото: vk.com/milleradm
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за «угрозы со стороны ВСУ»
Власти Миллеровского района Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угроз со стороны Вооруженных сил Украины, пишут СМИ.

Глава администрации Миллеровского района Ростовской области ввел режим повышенной готовности из-за угроз со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление он подписал 16 мая.

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Руководитель миллеровского Управления по делам ГО и ЧС Валерий Овсянников пояснил 161.ру, что документ прежде всего касается служб реагирования. Поводов для беспокойства у местных жителей быть не должно. По словам Овсянникова, режим повышенной готовности направлен на улучшение бдительности в муниципалитете.

Со стороны губернатора Ростовской области и правительства региона информация не поступала. Она уточняется.

Ранее военкор Евгений Линин заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова.

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