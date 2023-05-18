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Секретный ингредиент позволил донскому заводу произвести 70 кг молочных продуктов

18 мая 2023, 12:20
Фото: 1MI
Предприниматель в Ростовской области смог из воздуха сделать 68 кг молочной продукции
Предприниматель в Ростовской области создавал молочные продукты из неизвестного никому «сырья», рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Россельхознадзор вынес предупреждению бизнесмену в Ростовской области. Предприниматель специализируется на производстве молочной продукции. Однако в ее составе он указывал таинственные ингредиенты.

Так, для производства кисломолочной смеси он использовал 20 килограммов масла, 587 килограммов пахты и 25 килограммов неизвестной продукции, указанной им как «сырье». При этом из 632 килограммов сырья ему удавалось производить 700 килограммов смеси.

В Россельхознадзоре отметили, что за процессом создания продукта невозможно проследить. Неизвестно, что производитель использовал как таинственное «сырье». Вопросы у надзорного ведомства вызвало и то, как предпринимателю удалось создать 68 килограмм продукта буквально из воздуха.

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Теперь бизнесмену предстоит выполнить все предписания Россельхознадзора, чтобы избежать более серьезного наказания.

Ранее донская компания заявила, что делает из 72 граммов молока 16 килограммов продуктов.

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#Алина Заярная#Россельхознадзор Ростовской области#Новости
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