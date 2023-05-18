Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Россельхознадзор вынес предупреждению бизнесмену в Ростовской области. Предприниматель специализируется на производстве молочной продукции. Однако в ее составе он указывал таинственные ингредиенты.
Так, для производства кисломолочной смеси он использовал 20 килограммов масла, 587 килограммов пахты и 25 килограммов неизвестной продукции, указанной им как «сырье». При этом из 632 килограммов сырья ему удавалось производить 700 килограммов смеси.
В Россельхознадзоре отметили, что за процессом создания продукта невозможно проследить. Неизвестно, что производитель использовал как таинственное «сырье». Вопросы у надзорного ведомства вызвало и то, как предпринимателю удалось создать 68 килограмм продукта буквально из воздуха.
Теперь бизнесмену предстоит выполнить все предписания Россельхознадзора, чтобы избежать более серьезного наказания.
Ранее донская компания заявила, что делает из 72 граммов молока 16 килограммов продуктов.