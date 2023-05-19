Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Певец Александр Розенбаум организовал большой тур по казачьем поселениям Ростовской области. В его рамках 23 мая у артиста состоится концерт в Белой Калитве. Ранее сам артист говорил, что выступление будет бесплатным.
Однако местные жители посетовали изданию «Белка», что на концерт все равно нужны пригласительные билеты. Их решили ввести местные чиновники. Они объяснили это мерами безопасности и ограниченной вместимостью стадиона.
Бесплатные пригласительные билеты будут раздавать на предприятиях и организациях Белой Калитвы. Их также получат участники спецоперации, почетные граждане, заслуженные работники и предприниматели.
Сам Розенбаум вмешательство чиновников в организацию концерта никак не комментировал. На сайте артиста выступление в Белой Калитве все еще анонсировано как бесплатное.
Напомним, ранее Розенбаум говорил, что споет в Ростовской области казачьи песни. Он добавил, что много лет добивался этой поездки и хочет получить удовольствие от общения с людьми.