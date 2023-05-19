rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Изображение материала

На бесплатный концерт Розенбаума в Ростовской области будут пускать только по билетам

19 мая 2023, 15:34
Фото: Wikipedia.org
Александр Розенбаум
Чтобы посетить концерт Александра Розенбаума в Ростовской области, жителям все равно понадобятся билеты, пишут СМИ.

Певец Александр Розенбаум организовал большой тур по казачьем поселениям Ростовской области. В его рамках 23 мая у артиста состоится концерт в Белой Калитве. Ранее сам артист говорил, что выступление будет бесплатным.

Однако местные жители посетовали изданию «Белка», что на концерт все равно нужны пригласительные билеты. Их решили ввести местные чиновники. Они объяснили это мерами безопасности и ограниченной вместимостью стадиона.

Бесплатные пригласительные билеты будут раздавать на предприятиях и организациях Белой Калитвы. Их также получат участники спецоперации, почетные граждане, заслуженные работники и предприниматели.

Артист Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области
Узнать подробнее

Сам Розенбаум вмешательство чиновников в организацию концерта никак не комментировал. На сайте артиста выступление в Белой Калитве все еще анонсировано как бесплатное.

Напомним, ранее Розенбаум говорил, что споет в Ростовской области казачьи песни. Он добавил, что много лет добивался этой поездки и хочет получить удовольствие от общения с людьми.

Читайте также:
«Просто хотел фото»: ростовчане назвали возможную причину ДТП с машиной РозенбаумаЖители в Новочеркасске заявили о ДТП с участием Розенбаума днем 16 маяАртист Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области
#Алина Заярная#Общество#Концерт в Ростовской области#Концерт Розенбаума#Ростовская область
Подпишитесь
В космос запускают спутник из Ростовской области, а в регионе следят за радиацией
Сегодня, 15:08
Детей из Донбасса назвали мигрантами в методичке, изданной в Ростове
Сегодня, 14:45
Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала
Сегодня, 13:56
Юрист рассказал, как ростовчанам избежать штрафа 70 тысяч рублей за нескошенную траву
Сегодня, 13:55
Мощнейшая магнитная буря накроет Ростовскую область с 23 по 26 мая
Сегодня, 13:47