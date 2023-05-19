Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Dontr сообщает, что на участках дорог стерлись обозначения, что грозит ростом числа ДТП, так как водителям приходится ехать наугад. Издание уточнило, что такие проблемы есть на Шеболдаева, Вавилова, Текучева, Стачки.
«Если в центре города разметку еще можно распознать, то на улицах поменьше, как например переулок Рыбный, ее не найти вовсе. Автомобилистам приходится догадываться, где сплошная», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году в городе работы по нанесению разметки начались раньше запланированного срока.
Ранее власти в Ростовской области назвали аварийные дороги в регионе.