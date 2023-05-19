Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Канал написал о жалобе жительницы поселка Матвеев-Курган на участкового, который якобы надел наручники на ее 11-летнего сына. Он является учеником местной школы.
«Сотрудник прибыл в школу, чтобы решить проблему с хулиганством. Мать заявила, что во время разбирательств он надел наручники на ее сына», — сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранитель все обвинения отрицает, а все материалы направили следователям. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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