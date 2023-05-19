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Жительница в Ростовской области заявила, что участковый заковал ребенка в наручники

19 мая 2023, 13:36
Фото: Oregon Department of Transportation/cc by 2.0/flickr.com
Жительница в Ростовской области заявила, что участковый заковал ребенка в наручники
В Ростовской области сотрудник полиции надел наручники на ученика четвертого класса, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
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Дети

Канал написал о жалобе жительницы поселка Матвеев-Курган на участкового, который якобы надел наручники на ее 11-летнего сына. Он является учеником местной школы.

«Сотрудник прибыл в школу, чтобы решить проблему с хулиганством. Мать заявила, что во время разбирательств он надел наручники на ее сына», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что правоохранитель все обвинения отрицает, а все материалы направили следователям. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Нападение на ребенка#Жалоба на полицейского#Обвинения полицейского#Илья Протвинов
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