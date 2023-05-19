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Ростовчанин набросился на женщину с ребенком в машине с украинскими номерами

19 мая 2023, 12:59
Фото: ВК группа/etorostovnadonu
Ростовчанин набросился на женщину с ребенком в машине с украинскими номерами
Жителя Ростова-на-Дону разозлили украинские номера на автомобиле, из-за чего он оскорбил находящихся в нем женщину с ребенком, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
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Дети

Женщина рассказала, что приехала в Ростов из Мариуполя, но на машине у нее остались номерные знаки Украины. Она повезла ребенка в детский сад и столкнулась с агрессией от неизвестного, что засняла на видео.

В ролике видно агрессивного мужчину, который орал на людей из соседнего автомобиля и требовал убрать украинские номера. Во время криков он оскорблял женщину и ругался матом.

«Убери хохла, убери трезубец. Убери я сказала отсюда», — кричал водитель.

«Мы привезли ребенка в сад, а тут такой неадекват. Потом он еще грозился нас убить», — уточнила женщина.

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Ростовчанин набросился на женщину с ребенком в машине с украинскими номерами
Видео: ВК группа/etorostovnadonu

Пользователи в комментариях написали, что с таким настроем мужчине нужно отправиться на СВО.

«Всегда интересовал вопрос: когда человек выходит из себя, понимает ли он, что выглядит не совсем нормально в этот момент? Дичь какая-то», — заявили ростовчане.

Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.

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