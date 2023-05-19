Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Женщина рассказала, что приехала в Ростов из Мариуполя, но на машине у нее остались номерные знаки Украины. Она повезла ребенка в детский сад и столкнулась с агрессией от неизвестного, что засняла на видео.
В ролике видно агрессивного мужчину, который орал на людей из соседнего автомобиля и требовал убрать украинские номера. Во время криков он оскорблял женщину и ругался матом.
«Убери хохла, убери трезубец. Убери я сказала отсюда», — кричал водитель.
«Мы привезли ребенка в сад, а тут такой неадекват. Потом он еще грозился нас убить», — уточнила женщина.
Пользователи в комментариях написали, что с таким настроем мужчине нужно отправиться на СВО.
«Всегда интересовал вопрос: когда человек выходит из себя, понимает ли он, что выглядит не совсем нормально в этот момент? Дичь какая-то», — заявили ростовчане.
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