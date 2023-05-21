Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского гарантии, что Украине не будет использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России. Такой ответ Байден дал журналисту, заявившему что новые поставки вооружения могут привести к эскалации конфликта.