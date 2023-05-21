Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского гарантии, что Украине не будет использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России. Такой ответ Байден дал журналисту, заявившему что новые поставки вооружения могут привести к эскалации конфликта.
Также президент США заявил, что истребители F-16 не помогли бы Киеву удержать Бахмут (Артёмовск). Город накануне перешел под контроль российских сил.
Ранее политолог Абросимов разъяснил, почему ракеты Storm Shadow не долетят до Ростова.