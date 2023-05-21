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Байден заявил, что Зеленский не будет атаковать F-16 Россию, в том числе Ростов

21 мая 2023, 13:44
Фото: wikipedia.org
Байден заявил, что Владимир Зеленский не будет атаковать истребителями F-16 территорию России, в том числе Ростов

Байден заявил, что Зеленский пообещал не атаковать Ростов истребителями F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не будет атаковать истребителями F-16 территорию России (имеется ввиду без недавно присоединенных новых субъектов РФ), в том числе Ростов, пишут СМИ.

Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского гарантии, что Украине не будет использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России. Такой ответ Байден дал журналисту, заявившему что новые поставки вооружения могут привести к эскалации конфликта.

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Также президент США заявил, что истребители F-16 не помогли бы Киеву удержать Бахмут (Артёмовск). Город накануне перешел под контроль российских сил.

Ранее политолог Абросимов разъяснил, почему ракеты Storm Shadow не долетят до Ростова.

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