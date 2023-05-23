Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Напомним, что по данным ученых, в Ростовской области произрастает 35 видов редких грибов, которые считаются съедобными. Однако собирать их запрещено — это преследуется по закону.
В списке запрещенных к сбору грибов есть несколько видов шампиньонов: бернардовидный, глинисто-жёлтый и превосходный. В перечне также находятся серый подосиновик, гриб-зонтик Оливье и степной сморчок.
В апреле президент подписал закон, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за сбор грибов и растений, попавших в Красную книгу.
«К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом. Если действия не будут содержать уголовного состава преступления, то возможна административная ответственность», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, максимальный срок наказания — 9 лет, со штрафом в три миллиона рублей. Он грозит и за незаконное приобретение и продажу краснокнижных грибов, как по предварительному сговору, так и для группы лиц, совершивших преступление.
Штраф для физических лиц составит 2,5 — 5 тысяч рублей. Для должностных — от 15-и до 20-и тысяч рублей, а для юрлиц — от 500 тысяч рублей до миллиона.
Однако юрист подчеркивает, что в Ростовской области есть и своя Красная книга. Грибы и растения, занесенные в нее, также попадают под действие закона. Нарушителям грозят административные штрафы.
Их размер немного ниже, тем не менее, ощутим. Простым гражданам могут выписать штраф от тысячи до 2,5 тысяч рублей. Должностным лицам — 15-20 тысяч рублей. А юридическим — от 300 тысяч рублей до полумиллиона.
Ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, как на полях Ростовской области массово уничтожают краснокнижную флору и фауну.