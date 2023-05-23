Их размер немного ниже, тем не менее, ощутим. Простым гражданам могут выписать штраф от тысячи до 2,5 тысяч рублей. Должностным лицам — 15-20 тысяч рублей. А юридическим — от 300 тысяч рублей до полумиллиона.