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Сразу несколько улиц в Ростове могут стать односторонними

24 мая 2023, 16:10
Фото: 1MI
Движение на нескольких улицах Ростова могут сделать односторонним
Движение на нескольких улицах Ростова могут сделать односторонним, директор департамента дорог Ростова Денис Водопьянов.

Администрация города Ростова-на-Дону планирует до конца года ввести одностороннее движение сразу на нескольких улицах. Это должно улучшить транспортную ситуацию в городе.

Так, с 27 мая одностороннее движение введут на улице Народного ополчения на участке от Соборного до Семашко в восточном направлении. В июле нововведение коснется улицы Илловайской на участке от дома №51б до дома №56, уточняет Donnews.

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Директор департамента дорог Денис Водопьянов отметил, что до конца года будет рассмотрен вопрос о введении одностороннего движения на улице Согласия от Братского до Доломановского и на улице 2-я Володарская.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой в Ростове.

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