Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Администрация города Ростова-на-Дону планирует до конца года ввести одностороннее движение сразу на нескольких улицах. Это должно улучшить транспортную ситуацию в городе.
Так, с 27 мая одностороннее движение введут на улице Народного ополчения на участке от Соборного до Семашко в восточном направлении. В июле нововведение коснется улицы Илловайской на участке от дома №51б до дома №56, уточняет Donnews.
Директор департамента дорог Денис Водопьянов отметил, что до конца года будет рассмотрен вопрос о введении одностороннего движения на улице Согласия от Братского до Доломановского и на улице 2-я Володарская.
Ранее глава администрации Алексей Логвиненко предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой в Ростове.