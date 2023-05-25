Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Ростове сотрудники транспортной полиции задержали 58-летнего сотрудника ремонтного завода. Его подозревают в краже медных деталей. В течение месяца мужчина после работы воровал детали и прятал их в пакете с продуктами.
Позже похищенные предметы он отвозил в пункт сдачи металлолома, где и был пойман правоохранительными органами.
Уточняется, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении работника завода начато расследование. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Таганроге предприимчивый мужчина сдал арендованные грузовики на металлолом.