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В Ростове рабочий уносил ворованную медь с ремонтного завода в сумке с продуктами

25 мая 2023, 08:25
Фото: Lanthanum57/cc bu sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове рабочий уносил ворованную медь с завода в пакете с продуктами
Сотрудник ремонтного завода в Ростове воровал медь с помощью пакете для продуктов, рассказали в УТ МВД России по СКФО.

В Ростове сотрудники транспортной полиции задержали 58-летнего сотрудника ремонтного завода. Его подозревают в краже медных деталей. В течение месяца мужчина после работы воровал детали и прятал их в пакете с продуктами.

Позже похищенные предметы он отвозил в пункт сдачи металлолома, где и был пойман правоохранительными органами.

Уточняется, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: скфоут.мвд.рф
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В отношении работника завода начато расследование. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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