Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении американского сенатора Линдси Грэма. На недавней встрече с президентом Владимиром Зеленским он допустил ряд русофобных высказываний.
Речь на встрече шла о поставках Киеву новых вооружений, в частности ракет ATACMS, способных долететь и до Ростовской области. Грэм заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках помощи Украине.
Теперь правовую оценку высказываниям сенатора даст Следком России.
Ранее Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова.