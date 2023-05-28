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Бастрыкин поручил возбудить дело после слов сенатора США Грэма о смерти россиян

28 мая 2023, 17:49
Фото: Следком РФ
Александр Бастрыкин
Американский сенатор Линдси Грэм заявил о поставках Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростовской области, а также допустил ряд русофобных высказываний, пишут СМИ.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении американского сенатора Линдси Грэма. На недавней встрече с президентом Владимиром Зеленским он допустил ряд русофобных высказываний.

Речь на встрече шла о поставках Киеву новых вооружений, в частности ракет ATACMS, способных долететь и до Ростовской области. Грэм заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках помощи Украине.

Сенатор США обрадовался поставкам ракет ATACMS, способным долететь до Ростова
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Теперь правовую оценку высказываниям сенатора даст Следком России.

Ранее Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Вооружение Украины#Следком РФ#Общество#Новости#Ростовская область#Украина#США#Дальнобойные ракеты США#Александр Бастрыкин
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