Все аттракционы Ростова допустили к эксплуатации летом 2023 года

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Летом парки Ростова становятся местом притяжения семей с детьми, желающих развлечь себя не только прогулками, но и посещением луна-парков.
В Ростове таких парков аттракционов несколько, они находятся в парке имени Максима Горького, Николая Островского и парка имени Октября.
По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, в настоящий момент все аттракционы уже прошли проверку технического состояния, после чего эксперты допустили их использование.
«Следующее освидетельствование запланировано на этот и следующий месяцы», — добавил Алексей Логвиненко.
Власти города добавили, что в настоящий момент в городе готовят модернизацию и капремонт сразу нескольких аттракционов, например, «Детской карусели» и «Солнышко» в парке Островского.
Ранее в Ростове приступила к работе детская железная дорога.