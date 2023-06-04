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Все аттракционы Ростова допустили к эксплуатации летом 2023 года

4 июня 2023, 09:59
Фото: Администрация Ростова
Все аттракционы Ростова допустили к эксплуатации летом 2023 года
В Ростове все аттракционы прошли проверку и допущены к эксплуатации летом 2023 года, об этом сообщили в администрации города.

Летом парки Ростова становятся местом притяжения семей с детьми, желающих развлечь себя не только прогулками, но и посещением луна-парков.

В Ростове таких парков аттракционов несколько, они находятся в парке имени Максима Горького, Николая Островского и парка имени Октября.

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По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, в настоящий момент все аттракционы уже прошли проверку технического состояния, после чего эксперты допустили их использование.

«Следующее освидетельствование запланировано на этот и следующий месяцы», — добавил Алексей Логвиненко.

Власти города добавили, что в настоящий момент в городе готовят модернизацию и капремонт сразу нескольких аттракционов, например, «Детской карусели» и «Солнышко» в парке Островского.

Ранее в Ростове приступила к работе детская железная дорога.

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