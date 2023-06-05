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Из-за разлагающегося тела по фасаду высотки в Ростове потек трупный яд

5 июня 2023, 13:50
Из-за разлагающегося тела по фасаду дома в Ростове потекли струйки трупного яда

В Ростове в съемной квартире высотки нашли разлагающийся труп 48-летнего мужчины

В Ростове труп несколько дней разлагался в квартире под палящим солнцем, рассказали СМИ.

В северной части Ростова в съемной квартире нашли тело 48-летнего мужчины. Поскольку он жил один, труп за несколько дней успело порядочно разложиться. По фасаду дома потекли струйки трупного яда.

Прибывшие на место следователи установили, что мужчина умер естественной смертью, следов криминала не обнаружено. 161.ру уточняет, что труп лежал под окном и под палящим солнцем стал активней разлагаться.

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Теперь собственник квартиры ищет компанию, которая согласится убрать квартиру, также ему нужно будет выплатить управляющей компании ущерб, нанесенный дому. Сама УК пока что обработала фасад дома хлоркой.

Ранее разлагающийся труп нашли в доме на улице Содружества в Ростове. Погибший также жил один. Соседи заподозрили неладное, когда по подъезду стал распространяться трупный запах.

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