Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Составленная на этот год смета предусматривает ямочный ремонт дорог, в том числе на улице Извилистой. Работы должны завершиться до конца июня.
Ранее ростовчане в соцсетях неоднократно заявляли о подтоплениях улицы Извилистой во время дождей. Также их не устраивает состояние проезжей части, на которой образовались огромные ямы.
«Стоит обратить внимание на то, по каким дорогам приходится каждый день добираться людям к своим домам, оставляя на дорогах всю подвеску своих автомобилей», — жаловались местные жители.