rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

Размытую дождями Извилистую в Ростове отремонтируют в июне

7 июня 2023, 07:25
Фото: rostov-gorod.ru
Размытую дождями Извилистую в Ростове отремонтируют в июне
В Ростове-на-Дону до конца первого полугодия завершится ремонт дороги на улице Извилистая, сообщили в городской администрации.

Составленная на этот год смета предусматривает ямочный ремонт дорог, в том числе на улице Извилистой. Работы должны завершиться до конца июня.

Ранее ростовчане в соцсетях неоднократно заявляли о подтоплениях улицы Извилистой во время дождей. Также их не устраивает состояние проезжей части, на которой образовались огромные ямы.

Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня
Узнать подробнее

«Стоит обратить внимание на то, по каким дорогам приходится каждый день добираться людям к своим домам, оставляя на дорогах всю подвеску своих автомобилей», — жаловались местные жители.

Читайте также:
Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июняМашиностроительный завод затопило в Ростовской областиИз-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#18+#Ямочный ремонт#Подтопление улицы#Потом в Ростове
Подпишитесь
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
Сегодня, 05:55
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Сегодня, 07:09
Бастрыкину доложат про расследование дела о нападении на полицейского в Морозовске
Сегодня, 05:05
Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище
Сегодня, 06:42
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Вчера, 15:49
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Сегодня, 07:07