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Торговцы воздухом: в ТПП рассказали о проблемах донской парфюмерной отрасли

7 июня 2023, 11:01
Фото: РБК Бизнес Вектор
Торговцы воздухом: в ТПП рассказали о проблемах донской парфюмерной отрасли
В Ростовской области нет ни одного предприятия, которое специализировалось бы на производстве парфюмерной воды, о причинах упадка отрасли и проблемах парфюмерного рынка рассказали в Торгово-Промышленной палате РФ.

В настоящий момент объем парфюмерного рынка России составляет не менее 143 миллиардов рублей, кроме того, в 2022 год россияне потратили на обновление парфюмерного гардероба на 43 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году — до ухода западных, прекращения работы некоторых зарубежных магазинов и прекращения импорта косметической продукции и духов.

Эксперты утверждают, что в 2023 году средняя стоимость парфюма составляет около 1,82 тысячи рублей, и несмотря на то, что ароматы не являются предметом первой необходимости, люди охотно тратят деньги на новинки и привычные им флаконы духов.

При этом, что касается состава парфюмерного рынка России, около 60% духов, которые представлены на полках магазинов изготовлены на отечественных предприятиях, оставшиеся 40% приходятся на духи европейского, по большей части французского производства. Интересной особенностью производства парфюмов является факт того, что в России для создания одного аромата требуется целая цепочка компаний, которая возьмет на себя этапы разработки концепции духов, формулы парфюмерной композиции, а также производством самой парфюмерной воды и ее флакона.

Фото: РБК Бизнес Вектор
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Однако в Ростовской области, по крайней мере, согласно данным системы Seldon.Basis, нет ни одного контрактного или частного производства парфюмерии. Несмотря на факт того, что в Ростовской области есть 53 предприятия, основной сферой деятельности у которых указано «Производство парфюмерных и косметических средств», все они занимаются производством медицинской, декоративной косметики и космецевтики, производством средств личной гигиены, в том числе мыла и шампуней, а также ароматических диффузоров для дома или других помещений.

Неизвестно, что именно является причиной отсутствия интереса предпринимателей к этой сфере промышленности, однако можно предположить, что возможные выгоды связаны с высокими расходами на логистику, проблемами с закупкой оборудования и сырья и нехваткой профильных специалистов. Кроме того, российские потребители достаточно требовательны и имеют гораздо больше доверия к брендам, чья продукция уже находится «на слуху» и завоевала любовь покупателей многолетними успехами в разработке ароматов.

Фото: РБК Бизнес Вектор

При этом, если оценивать отношение покупателей к покупке духов, то большая часть продаж (70%) совершается спонтанно через крупные парфюмерно-косметические сети, еще 10% духов реализуются через интернет-магазины и маркетплейсы, оставшиеся 20% приходятся на долю розничной продажи.

Если говорить о крупном контрактном производстве духов, то одной из главных проблем импортозамещения можно назвать отсутствие сырья. В России успешно производят стекло, упаковку, спирт, но если говорить об отдушках, в том числе эфирных маслах, то на территории страны просто нет производства, способного производить масла качества, необходимого для производства парфюмерных композиций.

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«Проблемы в отрасли, как и у всех, одни в общем-то», — рассказал Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В ТПП рассказали, что главным поставщиком отдушек на мировом рынке является Франция, что создает дополнительные расходы как на логистику, так и на закупку самого сырья для парфюмерной промышленности. Если в пределах Франции килограмм отдушки может стоить от 50 до 300 евро, то в России из-за растаможки, перевозки и других расходов стоимость этого компонента увеличивается как минимум до 450 евро за килограмм.

«Это достаточно серьёзно по некоторым направлениям удорожало продукцию. Естественно в этот промежуток времени стали выставлять другие условия для наших покупателей, ну в смысле для наших производителей по компонентной базе. Если раньше можно было авансом все взять, то теперь в подавляющем большинстве случаев надо вносить предоплату», — рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Проблемы в отрасли, как и у всех, одни в общем-то», — рассказал Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Видео: ТПП Бизнес Вектор

И это существенный фактор в производстве, учитывая, что цена духов и их востребованность у потребителей определяется не только приятным ароматом, но и его стойкостью, которая напрямую зависит от концентрации душистых веществ в композиции.

Еще одной серьезной проблемой парфюмеры называют зарегулированность отрасли из-за спирта, который не облагается акцизом. Теперь производителей парфюмерии контролирует не только налоговая, но и Росалкоголь, оба надзорных органа в любой момент могут принять решение ликвидировать лицензию предприятия, что снижает уровень интереса отрасли для акционеров и инвесторов.

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Все эти факторы в совокупности привели к тому, что парфюмерная школа в России просто не получила должного развития, а покупателю не из числа «парфманьяков» и вовсе трудно вспомнить, какие компании кроме Brocard занимаются выпуском отечественных ароматов.

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что на разработку одного аромата требуется около двух месяцев, а российских парфюмеров можно буквально пересчитать по пальцам. По этой причине большинство создателей ароматов развивают не только собственные бренды, но и работают на другие компании. Однако если в Европе парфюмеру, специалисту с химическим и парфюмерным образованием, предлагают плату за формулу в размере от трех до десяти тысяч евро, то в России даже именитые профессионалы получают за формулу всего 100 тысяч рублей.

Фото: РБК Бизнес Вектор

Эксперты уверены, что проблема с дефицитом специалистов исчезнет только при росте спроса на услуги парфюмеров, однако до того момента в отрасль придется вложить много средств. Сегодня Минпромторг предлагает для поддержки парфюмеров две программы — малотоннажная химия и импортозамещение.
«Для нас самая главная проблема или задача, точнее сказать, это поиск партнеров для наших производителей, парфюмеров, косметологов, поиск партнеров внутри страны, поиск партнеров в дружественных странах, организация бизнес-миссий по этому направлению», — сообщил Катырин.

Сейчас специалисты говорят, что значительную часть проблем отрасли можно решить с помощью снижения административной нагрузки на предприятия, что освободит определенное количество средств для развития парфюмерного производства страны.

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