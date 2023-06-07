Торговцы воздухом: в ТПП рассказали о проблемах донской парфюмерной отрасли

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что на разработку одного аромата требуется около двух месяцев, а российских парфюмеров можно буквально пересчитать по пальцам. По этой причине большинство создателей ароматов развивают не только собственные бренды, но и работают на другие компании. Однако если в Европе парфюмеру, специалисту с химическим и парфюмерным образованием, предлагают плату за формулу в размере от трех до десяти тысяч евро, то в России даже именитые профессионалы получают за формулу всего 100 тысяч рублей.