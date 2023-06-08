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Арест продлили ростовчанину Олегу Чепурных за убийство 17-летней соседки из-за шума

8 июня 2023, 10:31
Фото: Anne Nygård/unsplash
Арест продлили ростовчанину за убийство девушки молотком
В Ростове-на-Дону продлили срок ареста Олегу Чепурных, которого заподозрили в убийстве девушки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Убийство произошло 8 апреля, когда фигуранту помешал доносившийся шум из соседней квартиры. Тогда он решил поговорить с 17-летней соседкой, взяв с собой нож и молоток.

Во время беседы произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на девушку, из-за чего она погибла. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Теперь Ворошиловский районный суд продлил срок ареста Чепурных до 8 июля. Ему грозит до 15 лет колонии в рамках уголовного дела.

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