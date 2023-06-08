Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Убийство произошло 8 апреля, когда фигуранту помешал доносившийся шум из соседней квартиры. Тогда он решил поговорить с 17-летней соседкой, взяв с собой нож и молоток.
Во время беседы произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на девушку, из-за чего она погибла. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Теперь Ворошиловский районный суд продлил срок ареста Чепурных до 8 июля. Ему грозит до 15 лет колонии в рамках уголовного дела.
Материал RostovGazeta о произошедшем убийстве читайте по ссылке.