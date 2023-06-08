Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:38
В четверг, 8 июня, будет облачно, а температура составит 26 градусов. В пятницу воздух прогреется до 29 градусов, в субботу — до 28.
В воскресенье, 11 июня, начнутся дожди, которые не прекратятся до 14 числа. Температура в это время опустится до 23 градусов.
В ночам средняя температура составит 16 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.