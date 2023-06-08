rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Изображение материала

Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей в июне

8 июня 2023, 05:34
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 11 июня вернутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили синоптики.

В четверг, 8 июня, будет облачно, а температура составит 26 градусов. В пятницу воздух прогреется до 29 градусов, в субботу — до 28.

В воскресенье, 11 июня, начнутся дожди, которые не прекратятся до 14 числа. Температура в это время опустится до 23 градусов.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
Узнать подробнее

В ночам средняя температура составит 16 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 маяИз-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовностиБолее 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ливни в Ростове#Ливни в Ростовской области#Непогоды#Последствия непогоды
Подпишитесь
В Ростовской области взломали радио, а в троллейбусах недосчитались кондиционеров
Вчера, 16:11
Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
Вчера, 15:56
Вассерман рассказал, сможет ли облако от аммиакопровода достичь Ростовской области
Вчера, 16:36
Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю
Вчера, 14:10
Общественник пожаловался на множество сухих деревьев, угрожающих жизни ростовчан
Вчера, 13:59
Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге
Вчера, 13:57