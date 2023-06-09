Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Строительство запланировано в селе Троицкое Неклиновского района. Информация о положительном заключении появилась в пятницу, 9 июня.
Согласно опубликованным данным, мощность предприятия составит до 1 тысячи тонн продукции в сутки.
По информации «РБК», в этот проект планируется вложить 3,3 миллиарда рублей, а запуск запланирован на следующий год.
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