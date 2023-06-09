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В Ростовской области 9 июня прошел экспертизу проект маслоэкстракционного завода

9 июня 2023, 12:45
Фото: André Ori/cc by 3.0/wikimedia.org
В Ростовской области 9 июня прошел экспертизу проект маслоэкстракционного завода
В Ростовской области выдали положительное заключение госэкспертизы на строительство маслоэкстракционного завода, говорится в документах Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано в селе Троицкое Неклиновского района. Информация о положительном заключении появилась в пятницу, 9 июня.

Согласно опубликованным данным, мощность предприятия составит до 1 тысячи тонн продукции в сутки.

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По информации «РБК», в этот проект планируется вложить 3,3 миллиарда рублей, а запуск запланирован на следующий год.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Реализация проекта#Строительство предприятия#Выпуск продукции
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