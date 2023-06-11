Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Ростехнадзор повторно приостановил работу шахты «Замчаловской» в городе Гуково Ростовской области. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в ее работе. В частности, у предприятия отсутствовала лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов.
«Замчаловская» шахта не будет работать, как минимум, 90 дней. Возобновить работу предприятие сможет только после получения необходимых документов.
«Дон 24» уточняет, что шахта принадлежит чешской компании E.Connect Assets и ее российскому партнеру Дмитрию Казантаеву. Чешская компания занимается поставками сырья в страны ЕС. До начала спецоперации E.Connect Assets также поставлял ресурсы на Украину и Белоруссию.
Ранее суд приостановил работу шахты в хуторе Ягодинка в Ростовской области после задымления.