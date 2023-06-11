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Шахту, принадлежащую России и Чехии, временно закрыли в Ростовской области

11 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Ростовской области временно закрыли шахту "Замчаловскую"
В Ростовской области временно закрыли шахту «Замчаловскую», пишут СМИ.

Ростехнадзор повторно приостановил работу шахты «Замчаловской» в городе Гуково Ростовской области. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в ее работе. В частности, у предприятия отсутствовала лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов.

«Замчаловская» шахта не будет работать, как минимум, 90 дней. Возобновить работу предприятие сможет только после получения необходимых документов.

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«Дон 24» уточняет, что шахта принадлежит чешской компании E.Connect Assets и ее российскому партнеру Дмитрию Казантаеву. Чешская компания занимается поставками сырья в страны ЕС. До начала спецоперации E.Connect Assets также поставлял ресурсы на Украину и Белоруссию.

Ранее суд приостановил работу шахты в хуторе Ягодинка в Ростовской области после задымления.

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