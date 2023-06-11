«Дон 24» уточняет, что шахта принадлежит чешской компании E.Connect Assets и ее российскому партнеру Дмитрию Казантаеву. Чешская компания занимается поставками сырья в страны ЕС. До начала спецоперации E.Connect Assets также поставлял ресурсы на Украину и Белоруссию.