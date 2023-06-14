Более 5 тысяч жилищных сертификатов вручили жителям Херсонской области на Дону

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Портал «Интерфакс. Россия» со ссылкой на главу Минсвязи Ростовской области Евгения Полуянова объявил, что специалисты МФЦ оказали переселенцам из присоединившихся регионов РФ более 37 тысяч услуг с начала 2023 года.
Кроме того, в прошлом году жителям Херсона и Херсонской области предоставили новую меру поддержки, благодаря которой к настоящему времени переселенцы получили 5,1 тысячи жилищных сертификатов.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выделили один миллиард рублей, который потратят на жилищные сертификаты жителям Херсонской области.