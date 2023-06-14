Более 5 тысяч жилищных сертификатов вручили жителям Херсонской области на Дону

Портал «Интерфакс. Россия» со ссылкой на главу Минсвязи Ростовской области Евгения Полуянова объявил, что специалисты МФЦ оказали переселенцам из присоединившихся регионов РФ более 37 тысяч услуг с начала 2023 года.