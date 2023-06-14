rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Изображение материала

Более 5 тысяч жилищных сертификатов вручили жителям Херсонской области на Дону

14 июня 2023, 07:39
Фото: donland.ru
Более 5 тысяч жилищных сертификатов вручили жителям Херсонской области на Дону
В Ростовской области выдали более пяти тысяч сертификатов на покупку жилья жителями Херсонской области, об этом сообщили СМИ.

Портал «Интерфакс. Россия» со ссылкой на главу Минсвязи Ростовской области Евгения Полуянова объявил, что специалисты МФЦ оказали переселенцам из присоединившихся регионов РФ более 37 тысяч услуг с начала 2023 года.

Более 1,2 млрд руб потратили на улучшение жилищных условий в Ростовской области
Узнать подробнее

Кроме того, в прошлом году жителям Херсона и Херсонской области предоставили новую меру поддержки, благодаря которой к настоящему времени переселенцы получили 5,1 тысячи жилищных сертификатов.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выделили один миллиард рублей, который потратят на жилищные сертификаты жителям Херсонской области.

Читайте также:
Пенсионерка из Херсонской области получила первый в Таганроге жилищный сертификатДети-сироты Ростовской области будут получать жилищный сертификатРостовские власти решили не выдавать погорельцам жилищные сертификаты
#Надежда Пустяк#Происшествие#Покупка жилья в Ростовской области#Цены на жилье#Жилищные сертификаты#Помощь беженцам#Помощь беженцам в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Херсонская область#Херсон
Подпишитесь
Эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов
Сегодня, 05:49
В Сети появились кадры массовой драки на набережной Дона в Ростове
Сегодня, 06:25
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая
Сегодня, 06:01
Казахстан переключает свое внимание с РФ на КНР: эксперт о возможных последствиях
Сегодня, 06:05
В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня
Сегодня, 04:46
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30