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Покупка жилья в Ростовской области

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Март 2024
В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей
23 марта 2024, 17:52
Январь 2024
Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой
29 января 2024, 17:19
Квартира в Ростове может окупиться за 15 лет
В Ростове квартиры, приобретенные под сдачу, могут окупиться в среднем за 15 лет аренды, об этом сообщили аналитики портала «Циан».
12 января 2024, 10:29
В Ростове резко подорожали квартиры. Сколько теперь стоит квадратный метр?
В Ростове средняя стоимость одного квадратного метра жилья увеличилась на 22% за 2023 год, информация об изменении цен появилась на портале правовой информации.
11 января 2024, 13:38
Декабрь 2023
В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке
2 декабря 2023, 11:19
Октябрь 2023
В Ростове цены на жилье в новостройках подскочили на 4,3% за месяц
10 октября 2023, 15:09
Июнь 2023
В Ростовской области студенты получат возможность взять ипотеку под 1%
26 июня 2023, 09:16
Более 5 тысяч жилищных сертификатов вручили жителям Херсонской области на Дону
В Ростовской области выдали более пяти тысяч сертификатов на покупку жилья жителями Херсонской области, об этом сообщили СМИ.
14 июня 2023, 07:39
Апрель 2023
В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках
Ростов-на-Дону занял восьмое место среди городов-миллионников, в которых не смогли распродать строящиеся объекты недвижимости, данные предоставил сервис bnMAP.pro.
24 апреля 2023, 11:18
Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области
Переселенцам из Херсонской области и Херсона выдадут сертификаты на покупку недвижимости в Ростовской области на общую сумму в один миллиард рублей, об этом сообщил портал ТАСС.
19 апреля 2023, 09:08

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