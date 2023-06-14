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В Гуково расхититель шахты угрожал жизни судьи

14 июня 2023, 09:01
Фото: Antti Leppänen/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Гуково расхититель шахты угрожал жизни судьи
В Ростовской области завели еще одно дело на мужчину, подозреваемого в расхищении шахты «8 БИС „Восточная“», об этом рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве рассказали, что в суде Гуково расследуют уголовное дело в отношении дончанина, подозреваемого в хищении угля из шахты на сумму около восьми миллионов рублей.

Сотрудникам ФСБ удалось задокументировать причастность Балакерима Гаджекеримова к организации процесса расхищения шахты «8 БИС „Восточная“», из которой вынесли каменный уголь на общую сумму около восьми миллионов рублей. Это оценивают как ущерб в особо крупном размере.

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В итоге на основе материалов МВД в отношении Гаджекеримова возбудили уголовное дело по признакам кражи и покушения на преступление. Кроме того, уже в суде подозреваемый «наговорил» себе еще одно уголовное дело из-за угроз жизни и здоровью судьи и ее близким в связи с рассмотрением дел или материалов в суде.

Если его вина будет доказана, то только за последнее обвинение ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Шахтах двум мужчинам удалось за несколько часов украсть девять тонн угля.

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