В итоге на основе материалов МВД в отношении Гаджекеримова возбудили уголовное дело по признакам кражи и покушения на преступление. Кроме того, уже в суде подозреваемый «наговорил» себе еще одно уголовное дело из-за угроз жизни и здоровью судьи и ее близким в связи с рассмотрением дел или материалов в суде.