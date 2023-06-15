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Барьерными ограждениями выделили велодорожки на Пушкинской в Ростове

15 июня 2023, 06:13
Фото: Паблик ВКонтакте "Ростов Главный"
Барьерные заграждения рядом с велодорожками на Пушкинской в Ростове
Барьерные ограждения появились рядом с велодорожками на Пушкинской в Ростове, сообщили в соцсетях горожане.

Власти Ростова установили вдоль велодорожек на Пушкинской барьерные заграждения. Благодаря этому водители не смогут парковать свои машины на выделенных для велосипедистов полосах и нарушать правила дорожного движения. Мера должна повлиять на безопасность велосипедистов и самокатчиков.

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В соцсетях горожане поддержали установку заграждений. Они пишут: «Давно пора, а то смысла в этих велодорожках не было», «Надо такие не только на Пушкинской, но и в других местах города с велодорожками поставить», «От людей и колясок еще бы поставили».

Ранее власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной.

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