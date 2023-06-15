Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Власти Ростова установили вдоль велодорожек на Пушкинской барьерные заграждения. Благодаря этому водители не смогут парковать свои машины на выделенных для велосипедистов полосах и нарушать правила дорожного движения. Мера должна повлиять на безопасность велосипедистов и самокатчиков.
В соцсетях горожане поддержали установку заграждений. Они пишут: «Давно пора, а то смысла в этих велодорожках не было», «Надо такие не только на Пушкинской, но и в других местах города с велодорожками поставить», «От людей и колясок еще бы поставили».
Ранее власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной.