Так в субботу ночью в Ростове не будет существенных осадков, однако днем погода испортится, и на город обрушится гроза с кратковременным дождем. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду, но при порывах может увеличиться. Ночью температура воздуха составит до +18 градусов, а днем город прогреется до +26 градусов.