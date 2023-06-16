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На выходных 17 и 18 июня на Ростов обрушатся дожди и сильный ветер

16 июня 2023, 08:15
Фото: pxhere.com
На выходных 17 и 18 июня на Ростов обрушатся дожди и сильный ветер
Выходные встретят ростовчан дождями и ветром скоростью до 10 метров в секунду, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, с 17 по 18 июня жителей Ростова-на-Дону ожидает пасмурная погода, которая будет сменяться дождями и грозой.

Так в субботу ночью в Ростове не будет существенных осадков, однако днем погода испортится, и на город обрушится гроза с кратковременным дождем. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду, но при порывах может увеличиться. Ночью температура воздуха составит до +18 градусов, а днем город прогреется до +26 градусов.

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Воскресенье, 18 июня, также встретит ростовчан небольшим ночным дождем, температура будет колебаться от +17 до +27 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет ужасающая жара.

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