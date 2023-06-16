Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, с 17 по 18 июня жителей Ростова-на-Дону ожидает пасмурная погода, которая будет сменяться дождями и грозой.
Так в субботу ночью в Ростове не будет существенных осадков, однако днем погода испортится, и на город обрушится гроза с кратковременным дождем. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду, но при порывах может увеличиться. Ночью температура воздуха составит до +18 градусов, а днем город прогреется до +26 градусов.
Воскресенье, 18 июня, также встретит ростовчан небольшим ночным дождем, температура будет колебаться от +17 до +27 градусов.
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