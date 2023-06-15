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Пасмурное небо и потепление до +27 ожидают ростовчан в четверг, 15 июня

15 июня 2023, 05:06
Фото: 1MI
Облачно и жарко будет в Ростове в четверг, 15 июня
Облачно и жарко будет в Ростове в четверг, 15 июня, сообщили синоптики.

В четверг, 15 июня, в Ростове будет облачно. Осадков при этом не ожидается.Температура воздуха днем достигнет +27 градусов, а к вечеру опустится до +18. Скорость ветра составит не больше двух метров в секунду.

В пятницу, 16 июня, будет также пасмурно. Температура воздуха незначительно опустится до +26 градусов днем и +17 градусов вечером.

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На выходных в городе пройдут дожди. Также ожидается похолодание до +25 градусов днем и +16 вечером.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов в марте и обильных ливней в мае Ростовская область осталась без урожая абрикосов.

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