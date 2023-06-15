Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В четверг, 15 июня, в Ростове будет облачно. Осадков при этом не ожидается.Температура воздуха днем достигнет +27 градусов, а к вечеру опустится до +18. Скорость ветра составит не больше двух метров в секунду.
В пятницу, 16 июня, будет также пасмурно. Температура воздуха незначительно опустится до +26 градусов днем и +17 градусов вечером.
На выходных в городе пройдут дожди. Также ожидается похолодание до +25 градусов днем и +16 вечером.
Ранее сообщалось, что из-за снегопадов в марте и обильных ливней в мае Ростовская область осталась без урожая абрикосов.