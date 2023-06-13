Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Днем 13 июня сильный дождь начался в Ростове. Особенно сильно ливень идет в Пролетарском районе города. Ростовчане сообщают о граде размером с горох на Сельмаше и в Александровке.
Синоптики сообщают, что дождь будет идти еще ближайшие два часа. Скорость ветра в городе составляет четыре метра в секунду.
Напомним, мощные ливни идут в Ростове с конца мая. Непогода уже стала причиной гибели двух человек, падения деревьев и подтопления домов. Также дендрологи сообщили о неурожае абрикосов в регионе из-за ливней и холодов.