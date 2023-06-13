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Мощный ливень с градом накрыл Ростов днем 13 июня

13 июня 2023, 09:02
Фото: 32.mchs.gov.ru
Мощный ливень с градом накрыл Ростов днем 13 июня
Сильный дождь с градом начался в Ростове 13 июня, сообщают очевидцы RostovGazeta.

Днем 13 июня сильный дождь начался в Ростове. Особенно сильно ливень идет в Пролетарском районе города. Ростовчане сообщают о граде размером с горох на Сельмаше и в Александровке.

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Синоптики сообщают, что дождь будет идти еще ближайшие два часа. Скорость ветра в городе составляет четыре метра в секунду.

Напомним, мощные ливни идут в Ростове с конца мая. Непогода уже стала причиной гибели двух человек, падения деревьев и подтопления домов. Также дендрологи сообщили о неурожае абрикосов в регионе из-за ливней и холодов.

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