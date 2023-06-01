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Ливень, град с усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростове 1 июня

1 июня 2023, 09:07
Фото: 67.mchs.gov.ru
Ливень, град с усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростове 1 июня
В Ростове прогнозируются ливни с градом и усиление ветра в четверг, 1 июня, рассказали в администрации города.

В четверг, 1 июня, в Ростове прогнозируется очередное ухудшение погоды. В городе ожидаются с ливни с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 23 метров в секунду. Также синоптики предупредили о вероятности выпадения осадков более чем 30 миллиметров.

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде в начале июня
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Из-за непогоды велик риск создания аварийных ситуаций. Из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и аварийных конструкций.

Также спасатели напомнили, что ливень может стать причиной подтопления улиц и домов.

Напомним, деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая.

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