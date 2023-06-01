В четверг, 1 июня, в Ростове прогнозируется очередное ухудшение погоды. В городе ожидаются с ливни с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 23 метров в секунду. Также синоптики предупредили о вероятности выпадения осадков более чем 30 миллиметров.