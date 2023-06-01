Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В четверг, 1 июня, в Ростове прогнозируется очередное ухудшение погоды. В городе ожидаются с ливни с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 23 метров в секунду. Также синоптики предупредили о вероятности выпадения осадков более чем 30 миллиметров.
Из-за непогоды велик риск создания аварийных ситуаций. Из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и аварийных конструкций.
Также спасатели напомнили, что ливень может стать причиной подтопления улиц и домов.
Напомним, деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая.