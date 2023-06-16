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В Ростовской области 17 июня отметят «День огурца»

16 июня 2023, 09:00
Фото: donland.ru
В Ростовской области 17 июня отметят «День огурца»
В Ростовской области в станице Багаевской 17 июня отметят «День огурца», об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В субботу, 17 июня, на территории Багаевской отметят традиционный праздник «День огурца», организацией мероприятий занимались районная администрация и Минсельхоз Ростовской области.

Праздничная программа начнется в 08.00 мск, гости «Дня огурца» смогут посетить ярмарочные торги на улице Трюта рядом с центральной площадью и парковой зоной. На ярмарке будут продавать овощную, мясомолочную и хлебобулочную продукцию донских производителей. Открытие праздника пройдет в 10.00 мск.

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Замгубернатора Виктор Гончаров добавил, что на празднике собираются наградить заслуженных донских аграриев, кроме того, для гостей праздника проведут дегустацию блюд из огурца, мастер-классы и дадут отведать турецкий плов с донской ухой.
В программу также включили концерты, викторины, выставку поделок школьников станицы, вместе с этим в Багаевской развернут казачьи подворья и установят столы с угощениями.

Ранее в Ростовской области рассказали, почему растут цены на продукты.

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