Замгубернатора Виктор Гончаров добавил, что на празднике собираются наградить заслуженных донских аграриев, кроме того, для гостей праздника проведут дегустацию блюд из огурца, мастер-классы и дадут отведать турецкий плов с донской ухой.

В программу также включили концерты, викторины, выставку поделок школьников станицы, вместе с этим в Багаевской развернут казачьи подворья и установят столы с угощениями.