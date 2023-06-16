Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Вечный огонь на Театральной площади в Ростове защитили от сильных порывов ветра. Огонь несколько раз затухал этой весной. Один из подобных инцидентов произошел 9 мая.
Чтобы предотвратить такие ситуации, городские службы заменили горелку на более ветроустойчивую. Также новый источник огня имеет зону стабилизации пламени, что обеспечивает его беспрерывное горение.
Ранее в Ростовской области заметили Вечный огонь нового поколения.