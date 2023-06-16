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Затухший на 9 Мая вечный огонь на Театральной площади в Ростове защитили от ветра

16 июня 2023, 14:10
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Вечный огонь в Ростове на Театральной площади
Теперь вечному огню на Театральной площади в Ростове не страшны сильные порывы ветра, заверяет глава администрации города Алексей Логвиненко.

Вечный огонь на Театральной площади в Ростове защитили от сильных порывов ветра. Огонь несколько раз затухал этой весной. Один из подобных инцидентов произошел 9 мая.

Власти объяснили, почему погас Вечный огонь на Театральной площади в Ростове 9 мая
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Чтобы предотвратить такие ситуации, городские службы заменили горелку на более ветроустойчивую. Также новый источник огня имеет зону стабилизации пламени, что обеспечивает его беспрерывное горение.

Ранее в Ростовской области заметили Вечный огонь нового поколения.

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#Алина Заярная#Вечный огонь в Ростове#Вечный огонь в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости
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