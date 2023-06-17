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В Ростове на Западном из-под завалов грунта спасли мужчину

17 июня 2023, 08:48
Фото: pxhere.com
В Ростове на Западном из-под завалов грунта спасли мужчину

В Ростове госпитализировали мужчину, которого вытащили из-под завала грунта

В Ростове на ЗЖМ из-под запалом грунта достали мужчину, который занимался газификацией частного дома, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Telegram-канал «Ростов Папа» объявил, что на днях на Западном жилом массиве произошло ЧП. Рабочего, который занимался газификацией частного дома, засыпало грунтом.

Фото: Telegram-канал «Ростов Папа»

Дончанин находился в траншее на глубине двух метров, и ситуация стала бы опасной, если бы на помощь к нему не пришли спасатели. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, его госпитализировали в БСМП.

Ранее спасатели вернули к берегу рыбака, которого в море унес шторм. Мужчина пропустил штормовое предупреждение, и его унесло вглубь Таганрогского залива.

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