В Ростове на Западном из-под завалов грунта спасли мужчину

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:55
Telegram-канал «Ростов Папа» объявил, что на днях на Западном жилом массиве произошло ЧП. Рабочего, который занимался газификацией частного дома, засыпало грунтом.
Дончанин находился в траншее на глубине двух метров, и ситуация стала бы опасной, если бы на помощь к нему не пришли спасатели. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, его госпитализировали в БСМП.
Ранее спасатели вернули к берегу рыбака, которого в море унес шторм. Мужчина пропустил штормовое предупреждение, и его унесло вглубь Таганрогского залива.