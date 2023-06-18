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Пенсионера, потерявшего память, разыскивают в Ростовской области

18 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Ростовской области без вести пропал 85-летний пенсионер
В Ростовской области без вести пропал 85-летний пенсионер, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В хуторе Атамано-Власовка Родионово-Несветайского района пропал 85-летний Виктор Пузанов. О его местонахождении ничего неизвестно с 17 июня. Сообщается, что у мужчины есть проблемы с памятью.

Рост Виктора Пузанова составляет 170 сантиметров. У него темно-русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчины был одет в светло-серую рубашку с длинным рукавом, красно-синие клетчатые брюки, коричневые тапки и белую кепку. Также у пенсионера с собой была серая трость.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам.

Напомним, в Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего мужчину.

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