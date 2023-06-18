Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В хуторе Атамано-Власовка Родионово-Несветайского района пропал 85-летний Виктор Пузанов. О его местонахождении ничего неизвестно с 17 июня. Сообщается, что у мужчины есть проблемы с памятью.
Рост Виктора Пузанова составляет 170 сантиметров. У него темно-русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчины был одет в светло-серую рубашку с длинным рукавом, красно-синие клетчатые брюки, коричневые тапки и белую кепку. Также у пенсионера с собой была серая трость.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам.
Напомним, в Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего мужчину.