Рост Виктора Пузанова составляет 170 сантиметров. У него темно-русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчины был одет в светло-серую рубашку с длинным рукавом, красно-синие клетчатые брюки, коричневые тапки и белую кепку. Также у пенсионера с собой была серая трость.