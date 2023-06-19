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Руководитель комитета организации «Опора России» незаконно присвоил 135 млн рублей

19 июня 2023, 13:41
Фото: 1MI
Руководитель комитета "Опоры России" признан виновным в неправомерном обороте средств
Руководитель комитета общественной организации «Опора России», бизнесмен Михаил Марышев признан виновным в неправомерном обороте средств, сообщили в ФСБ России по Ростовской области.

Суд вынес приговор руководителю комитета по АПК общественной организации «Опора России», бизнесмену Михаилу Марышеву. Его признали виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Марышев, будучи руководителем ООО «ТД „Изобилие“», запросил у банка кредит и предоставил сведения о стоимости залогового имущества в размере 135 миллионов рублей. На деле же оно стоило 1,3 миллиона рублей. После получения кредита деньги были выведены, а Марышев и используемая им фирма объявили себя банкротами.

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Сам бизнесмен вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде года условного заключения и штрафа суммой в 100 тысяч рублей.

Ранее чиновница в Ростовской области незаконно раздавала социальные субсидии своим друзьям.

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