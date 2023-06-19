Марышев, будучи руководителем ООО «ТД „Изобилие“», запросил у банка кредит и предоставил сведения о стоимости залогового имущества в размере 135 миллионов рублей. На деле же оно стоило 1,3 миллиона рублей. После получения кредита деньги были выведены, а Марышев и используемая им фирма объявили себя банкротами.