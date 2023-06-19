Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Суд вынес приговор руководителю комитета по АПК общественной организации «Опора России», бизнесмену Михаилу Марышеву. Его признали виновным в неправомерном обороте средств платежей.
Марышев, будучи руководителем ООО «ТД „Изобилие“», запросил у банка кредит и предоставил сведения о стоимости залогового имущества в размере 135 миллионов рублей. На деле же оно стоило 1,3 миллиона рублей. После получения кредита деньги были выведены, а Марышев и используемая им фирма объявили себя банкротами.
Сам бизнесмен вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде года условного заключения и штрафа суммой в 100 тысяч рублей.
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