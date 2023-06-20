Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Telegram-канал Don_Mash объявил, что Южный окружной военный суд признал боевика Дениса Мурыгу виновным по предъявленным обвинениям, теперь замкомандира подразделения террористической организации проведет в колонии строгого режима 16 лет.
Напомним, мужчину обвиняли в подрыве моста в Лисичанске, а также в участии в незаконном вооруженном формировании, однако во время своего последнего слова Мурыга отрицал обвинения в том, что в ходе службы в ВСУ он совершал убийства людей.
Ожидается комментарий от компетентных органов о приговоре
Ранее в Ростове суд получил дело 24 боевиков другого украинского нацбатальона, запрещенного в России.
* — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность запрещена законом.