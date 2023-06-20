rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

В Ростове экс-замкомандира батальона «Айдар» * Дениса Мурыгу осудили на 16 лет

20 июня 2023, 08:19
Фото: 1MI
В Ростове экс-замкомандира батальона «Айдар»* Дениса Мурыгу осудили на 16 лет
В Ростове огласили приговор участнику запрещенного в России нацбатальона «Айдар»* Денису Мурыге, подробностями поделился ТАСС.

Telegram-канал Don_Mash объявил, что Южный окружной военный суд признал боевика Дениса Мурыгу виновным по предъявленным обвинениям, теперь замкомандира подразделения террористической организации проведет в колонии строгого режима 16 лет.

Напомним, мужчину обвиняли в подрыве моста в Лисичанске, а также в участии в незаконном вооруженном формировании, однако во время своего последнего слова Мурыга отрицал обвинения в том, что в ходе службы в ВСУ он совершал убийства людей.

Боевик нацбатальона «Айдар» * Мурыга признал вину и раскаялся в содеянном
Узнать подробнее

Ожидается комментарий от компетентных органов о приговоре

Ранее в Ростове суд получил дело 24 боевиков другого украинского нацбатальона, запрещенного в России.

* — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность запрещена законом.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика МурыгиНа суде в Ростове прокурор запросил 18 лет для украинского боевика Дениса МурыгиВоенный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест для боевика «Айдара»* Мурыги
#Надежда Пустяк#Происшествие#Суд#Приговор#ВСУ#Спецоперация#Теракт#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО
Сегодня, 09:30
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
Сегодня, 09:49
Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
Сегодня, 07:00
В Ростове один из шести задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу
Сегодня, 06:50
В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК
Сегодня, 06:15
В Ростове запустят производство беспилотников
Сегодня, 05:57