В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала к помилованию двух осужденных — мужчину и женщину. Первого хотят освободить от наказания в 13 дней отбывания в колонии-поселении и снять судимость. Женщину же предлагают освободить из мест лишения свободы.