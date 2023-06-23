Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала к помилованию двух осужденных — мужчину и женщину. Первого хотят освободить от наказания в 13 дней отбывания в колонии-поселении и снять судимость. Женщину же предлагают освободить из мест лишения свободы.
Преступления они совершили впервые. Они связаны с кражей и незаконным выловом биологических ресурсов. Оба осужденных загладили вред, причиненный своим деяниями, и имеют положительные характеристики. Известно также, что мужчина является ветераном боевых действий.
Теперь ходатайства о помиловании рассмотрит губернатор Василий Голубев. Если он согласится с решением комиссии последнее слово останется за президентом Владимиром Путиным.
Напомним, в начале июня комиссию по вопросам помилования в Ростовской области расширили.