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Двух осужденных рекомендуют помиловать в Ростовской области

23 июня 2023, 15:24
Фото: 1MI
В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала помиловать двух осужденных
В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала помиловать двух осужденных, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала к помилованию двух осужденных — мужчину и женщину. Первого хотят освободить от наказания в 13 дней отбывания в колонии-поселении и снять судимость. Женщину же предлагают освободить из мест лишения свободы.

Преступления они совершили впервые. Они связаны с кражей и незаконным выловом биологических ресурсов. Оба осужденных загладили вред, причиненный своим деяниями, и имеют положительные характеристики. Известно также, что мужчина является ветераном боевых действий.

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Теперь ходатайства о помиловании рассмотрит губернатор Василий Голубев. Если он согласится с решением комиссии последнее слово останется за президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в начале июня комиссию по вопросам помилования в Ростовской области расширили.

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