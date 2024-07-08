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Колонии в Ростовской области

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2024
Экс-замначальника ИК-14 в Ростовской области осудили за махинации с мукой
Новочеркасский городской суд признал экс-замначальника колонии — начальника центра ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Александра Бурлачко виновным в растрате, пишет «Ъ-Юг».
8 июля 2024, 15:46
Заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО
18 мая 2024, 14:42
2023
Двух осужденных рекомендуют помиловать в Ростовской области
23 июня 2023, 15:24
Реабилитационный центр открылся в женской колонии для подготовки осужденных к свободе
22 июня 2023, 12:12
Охранника колонии ранили при попытке задержать преступника в Новочеркасске
Охранник колонии в Новочеркасске получил ранение, пытаясь задержать преступника, рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.
19 июня 2023, 11:57
Уголовное дело возбудили против членов организации АУЕ* в Ростовской области
В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении заключенных, состоявших в запрещенной организации АУЕ*, сообщили в ФСБ России по региону.
24 мая 2023, 15:54

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