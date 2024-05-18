Заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Он рассказал, что в регионе удовлетворяют примерно 20% ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении (УДО). В среднем по России этот показатель превысил 50%.
В прошлом году заключенные активнее жаловались в аппарат уполномоченного на проблему с получением УДО. Во время проверок осужденные просили Харьковского посодействовать в пересмотре постановлений, по которым им отказали в условно-досрочном освобождении или переводе в колонию-поселение. Заключенные обращали внимание, что получили от администрации колонии положительную характеристику, но на суде им все равно отказывали в удовлетворении ходатайств.
«Для зека, простите за жаргон, при таком подходе пропадает всякий смысл вести себя нормально, трудиться, стараться исправиться, когда он оказывается в таком же положении, как и тот, кто ничего не делал», — приводит слова Харьковского Donnews.
На днях сообщалось, что в Ростовской области отклонили 12 прошений о помиловании преступников. Рассмотреть решили лишь два ходатайства. Окончательное решение о помиловании примет президент.