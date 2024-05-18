Заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО

В прошлом году заключенные активнее жаловались в аппарат уполномоченного на проблему с получением УДО. Во время проверок осужденные просили Харьковского посодействовать в пересмотре постановлений, по которым им отказали в условно-досрочном освобождении или переводе в колонию-поселение. Заключенные обращали внимание, что получили от администрации колонии положительную характеристику, но на суде им все равно отказывали в удовлетворении ходатайств.