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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Ростовской области реже досрочно освобождают заключенных, чем в среднем по России

Заключенные в Ростовской области чаще других жалуются на отказы в УДО

18 мая 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области реже досрочно освобождают заключенных, чем в среднем по России
В Ростовской области реже досрочно освобождают заключенных, чем в среднем по России, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Харьковский.

Он рассказал, что в регионе удовлетворяют примерно 20% ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении (УДО). В среднем по России этот показатель превысил 50%.

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В прошлом году заключенные активнее жаловались в аппарат уполномоченного на проблему с получением УДО. Во время проверок осужденные просили Харьковского посодействовать в пересмотре постановлений, по которым им отказали в условно-досрочном освобождении или переводе в колонию-поселение. Заключенные обращали внимание, что получили от администрации колонии положительную характеристику, но на суде им все равно отказывали в удовлетворении ходатайств.

«Для зека, простите за жаргон, при таком подходе пропадает всякий смысл вести себя нормально, трудиться, стараться исправиться, когда он оказывается в таком же положении, как и тот, кто ничего не делал», — приводит слова Харьковского Donnews.

На днях сообщалось, что в Ростовской области отклонили 12 прошений о помиловании преступников. Рассмотреть решили лишь два ходатайства. Окончательное решение о помиловании примет президент.

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