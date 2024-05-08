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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Помиловать двух заключенных хотят власти в Ростовской области

В Ростовской области отклонили 12 прошений о помиловании преступников

8 мая 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
Помиловать двух заключенных хотят власти в Ростовской области
Двух осужденных женщин решили помиловать в Ростовской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Комиссия по вопросам помилования в Ростовской области рассмотрела 14 ходатайств осужденных. В двух случаях принято решение о целесообразности применения акта помилования. Ходатайства других заключенных отклонили.

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Теперь решение комиссии должен утвердить губернатор Василий Голубев. Затем документы направят Владимиру Путину. Он примет окончательное решение о помиловании.

Известно, что на помилование в этот раз могут рассчитывать две осужденные женщины. У них есть малолетние дети. В учреждениях исполнения наказания им дали положительные характеристики.

Напомним, в марте Владимир Путин помиловал двух других женщин из Ростовской области.

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