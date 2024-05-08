В Ростовской области отклонили 12 прошений о помиловании преступников

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Комиссия по вопросам помилования в Ростовской области рассмотрела 14 ходатайств осужденных. В двух случаях принято решение о целесообразности применения акта помилования. Ходатайства других заключенных отклонили.
Теперь решение комиссии должен утвердить губернатор Василий Голубев. Затем документы направят Владимиру Путину. Он примет окончательное решение о помиловании.
Известно, что на помилование в этот раз могут рассчитывать две осужденные женщины. У них есть малолетние дети. В учреждениях исполнения наказания им дали положительные характеристики.
Напомним, в марте Владимир Путин помиловал двух других женщин из Ростовской области.