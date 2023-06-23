Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Напомним, Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями продажи алкоголя. Об этом сообщили в правительстве региона.
Нарколог объяснил, что одним из основных факторов, который повлиял на отрезвление ростовчан, стала экономико-политическая ситуация 2023 года.
«Многие потеряли работу, часть дохода. Если в 90-х, 2000-х люди от отчаяния уходили в запой, то современных жителей такой вариант избегания проблем не прельщает. Сейчас у человека больше потребностей, которые нужно закрывать — поэтому все стараются оставаться в трезвом уме, пытаться как-то подзаработать», — пояснил эксперт.
Он добавил, что из-за санкций значительно сократился ассортимент алкогольной продукции и выросла ее стоимость.
«Отдельное „спасибо“ за трезвость нужно сказать минимальной цене на водку. Она многих отпугивает», — заметил нарколог.
Максим Ковалевский рассказал, что ростовчане стали внимательнее относиться к тому, что пьют: отравление контрафактной алкогольной продукцией в Ростовской области остается на низком уровне.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем.