«Многие потеряли работу, часть дохода. Если в 90-х, 2000-х люди от отчаяния уходили в запой, то современных жителей такой вариант избегания проблем не прельщает. Сейчас у человека больше потребностей, которые нужно закрывать — поэтому все стараются оставаться в трезвом уме, пытаться как-то подзаработать», — пояснил эксперт.