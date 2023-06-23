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Нарколог Ковалевский объяснил, почему ростовчане стали меньше пить алкоголь

23 июня 2023, 13:24
Фото: 1MI
Нарколог Ковалевский объяснил, почему ростовчане стали меньше пить алкоголь
Ростовчане предпочитают оставаться в трезвом уме, чтобы справиться с вызовами, которые встают перед людьми, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский нарколог Максим Ковалевский.

Напомним, Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями продажи алкоголя. Об этом сообщили в правительстве региона.

Нарколог объяснил, что одним из основных факторов, который повлиял на отрезвление ростовчан, стала экономико-политическая ситуация 2023 года.

«Многие потеряли работу, часть дохода. Если в 90-х, 2000-х люди от отчаяния уходили в запой, то современных жителей такой вариант избегания проблем не прельщает. Сейчас у человека больше потребностей, которые нужно закрывать — поэтому все стараются оставаться в трезвом уме, пытаться как-то подзаработать», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что из-за санкций значительно сократился ассортимент алкогольной продукции и выросла ее стоимость.

«Отдельное „спасибо“ за трезвость нужно сказать минимальной цене на водку. Она многих отпугивает», — заметил нарколог.

Максим Ковалевский рассказал, что ростовчане стали внимательнее относиться к тому, что пьют: отравление контрафактной алкогольной продукцией в Ростовской области остается на низком уровне.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем.

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#Анна Ивченко#Алкоголь#Алкоголизм в Ростовской области#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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