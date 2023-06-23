ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи взрослых граждан России в период с 12 по 18 июня и выяснил, что уровень доверия президенту Владимиру Путину остался без изменений на уровне — 78,9%. Эти данные были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения в пятницу.