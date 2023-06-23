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ВЦИОМ подсчитал, что уровень доверия россиян Путину достигает почти 79%

23 июня 2023, 10:41
Фото: kremlin.ru
ВЦИОМ подсчитал, что уровень доверия россиян Путину достигает почти 79%
ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи взрослых граждан России в период с 12 по 18 июня и выяснил, что уровень доверия президенту Владимиру Путину остался без изменений на уровне — 78,9%. Эти данные были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения в пятницу.

Опрос также показал, что уровень доверия Путину остался без изменений и составил 78,9% среди участников опроса. А вот уровень одобрения деятельности президента вырос на 1,4 процентных пункта и составил 76,1%.

Работу правительства РФ поддерживают 50,7% опрошенных, что на процентных пункта выше, а работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 53,3% респондентов (1,2 пункта выше). Уровень доверия к Мишустину составил 61,8% опрошенных (увеличение на 0,2 пункта).

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Кроме того, выяснилось, что 35,7% респондентов доверяют председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову (увеличение на 1,3 пункта), 32,6% — лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову (увеличение на 5,8 пунктов), 18,4% — лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому (увеличение на 1,2 пункта), а 8,9% — председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву (увеличение на 1,1 пункта).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составляет 39,3% (увеличение на 0,7 пункта), у КПРФ — 10% (снижение на 0,2 пункта), у ЛДПР — 8,6% (снижение на 0,9 пункта), у «Справедливой России — За правду» — 5,8% (увеличение на 0,5 пункта), у «Новых людей» — 4,4% (увеличение на 0,1 пункта).

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#Опросы общественного мнения в Ростове#Опросы ВЦИОМ#Михаил Мишустин#КПРФ#Единая Россия#ЛДПР#Россия#Геннадий Зюганов#Елена Янкевич#Владимир Путин
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