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Администрация Ростова опровергла информацию о проведении выпускных

24 июня 2023, 15:52
Фото: 1MI
В сети распространилась информация о том, что в Ростове-на-Дону проводят массовые мероприятия — выпускные. Пресс-служба администрации города опровергла это.

По данным ведомства, на территории региона отменены все массовые мероприятия. При этом центральную часть Ростова в настоящее время власти рекомендуют вовсе не посещать.

«Проявите бдительность, избегайте скопления людей и мест расположения военной техники», — заявили в администрации.

Ранее власти предупредили местных жителей о проходе военной техники по улицам донской столицы. Местный минобр попросил студентов не выходить из общежитий.

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