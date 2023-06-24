Администрация Ростова опровергла информацию о проведении выпускных

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По данным ведомства, на территории региона отменены все массовые мероприятия. При этом центральную часть Ростова в настоящее время власти рекомендуют вовсе не посещать.
«Проявите бдительность, избегайте скопления людей и мест расположения военной техники», — заявили в администрации.
Ранее власти предупредили местных жителей о проходе военной техники по улицам донской столицы. Местный минобр попросил студентов не выходить из общежитий.