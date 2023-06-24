Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Сотрудник издания попробовал заказать продукты во «ВкусВилле», но их доставили с опозданием в три часа. После этого в приложении появилась информация, что работа по доставке прекращена.
Корреспондент выяснил, что в других крупных компаниях, занимающихся доставкой продуктов, сделать заказ на субботу не получится. Можно выбрать доставку только на воскресенье или более позднюю дату.
До этого в городе сообщили, что некоторые магазины стали ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки.
После этого в Ростове опровергли слухи о дефиците социально значимых продуктов, а также продуктов длительного хранения и туалетной бумаги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.