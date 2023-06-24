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Проблемы с сервисами доставки появились в Ростове-на-Дону с 24 июня

24 июня 2023, 13:50
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону крупные компании по доставке еды приостановили работу в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сотрудник издания попробовал заказать продукты во «ВкусВилле», но их доставили с опозданием в три часа. После этого в приложении появилась информация, что работа по доставке прекращена.

Корреспондент выяснил, что в других крупных компаниях, занимающихся доставкой продуктов, сделать заказ на субботу не получится. Можно выбрать доставку только на воскресенье или более позднюю дату.

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До этого в городе сообщили, что некоторые магазины стали ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки.

После этого в Ростове опровергли слухи о дефиците социально значимых продуктов, а также продуктов длительного хранения и туалетной бумаги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Сервисы доставки#Доставка еды#Проблемы с доставкой#Дефицит продуктов#Дефицит продовольствия
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