Лукашенко призвал не делать из Пригожина героя после событий в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Напомним, что основатель «Вагнера» вместе с вооруженными людьми и военной техникой прибыл в Ростов. В результате Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и ситуацию разрешили мирно.
Теперь президент Белоруссии прокомментировал эту ситуацию.
«Я сказал: ни в коем случае не делать героя ни из меня, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — пишет канал со ссылкой на слова Лукашенко.
Он добавил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России.