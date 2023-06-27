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Лукашенко призвал не делать из Пригожина героя после событий в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 08:56
Фото: Сайт Кремля
Лукашенко призвал не делать из Пригожина героя после событий в Ростове-на-Дону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает себя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина героями после событий в Ростове-на-Дону, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что основатель «Вагнера» вместе с вооруженными людьми и военной техникой прибыл в Ростов. В результате Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и ситуацию разрешили мирно.

Теперь президент Белоруссии прокомментировал эту ситуацию.

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«Я сказал: ни в коем случае не делать героя ни из меня, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — пишет канал со ссылкой на слова Лукашенко.

Он добавил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России.

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