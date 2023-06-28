Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Среди основных проблем на Кубани эксперт выделил плохую мусоросортировку на водораздельной территории в Сочи, которая «травит» значительную часть местных жителей и гостей курорта.
«Мусора там гигантское количество, и он воняет на значительную часть города. Люди страдают и терпят», — говорит эколог.
По его словам, власти вместо того, чтобы решить вопрос, копят отходы и ждут окончания курортного сезона. Хотя начать можно было хотя бы с увеличения герметизированных «Тонаров», которые перевозят мусор.
Значимое негативное воздействие на экологическую обстановку региона также оказывают Белореченский мусорный полигон и свалка в Полтавской — они переполнены и эксплуатируются с нарушениями, добавил он.
Кроме того, Баташев напомнил о проблеме застройки особо охраняемых природных территорий и непосредственно вырубке лесов для этого.
Ранее эколог рассказал RostovGazeta, что ростовчане отказываются от раздельного сбора мусора из-за недоступности пунктов сбора отходов.