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Эксперт назвал основные экологические проблемы Кубани

28 июня 2023, 09:49
Фото: 1MI
Эксперт назвал основные экологические проблемы Кубани
Мусорный кризис и застройка заповедных территорий являются главными экологическими проблемами Краснодарского края, считает эколог Анатолий Баташев.

Среди основных проблем на Кубани эксперт выделил плохую мусоросортировку на водораздельной территории в Сочи, которая «травит» значительную часть местных жителей и гостей курорта.

«Мусора там гигантское количество, и он воняет на значительную часть города. Люди страдают и терпят», — говорит эколог.

По его словам, власти вместо того, чтобы решить вопрос, копят отходы и ждут окончания курортного сезона. Хотя начать можно было хотя бы с увеличения герметизированных «Тонаров», которые перевозят мусор.

Значимое негативное воздействие на экологическую обстановку региона также оказывают Белореченский мусорный полигон и свалка в Полтавской — они переполнены и эксплуатируются с нарушениями, добавил он.

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Кроме того, Баташев напомнил о проблеме застройки особо охраняемых природных территорий и непосредственно вырубке лесов для этого.

Ранее эколог рассказал RostovGazeta, что ростовчане отказываются от раздельного сбора мусора из-за недоступности пунктов сбора отходов.

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#Мусорный полигон#Краснодарский край#Экология в Краснодарском крае#Мусор в Краснодарском крае#Свалка мусора#Ответственность за нелегальный сброс мусора
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