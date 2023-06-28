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Трое взрослых и подросток пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области

28 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Дубовском районе, когда водитель Geely не стал пропускать «ВАЗ-21102». Из-за этого они столкнулись на дороге Волгодонск — Дубовское.

«В аварии травмы получили водители машин, а также пассажир иномарки. Кроме того, пострадал 17-летний пассажир из второй машины», — сказано в сообщении.

В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками
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В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками.

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