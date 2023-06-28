Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Происшествие случилось в Дубовском районе, когда водитель Geely не стал пропускать «ВАЗ-21102». Из-за этого они столкнулись на дороге Волгодонск — Дубовское.
«В аварии травмы получили водители машин, а также пассажир иномарки. Кроме того, пострадал 17-летний пассажир из второй машины», — сказано в сообщении.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Ранее в Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками.