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Эксперт Баташев назвал основную причину экологических проблем в Краснодарском крае

29 июня 2023, 15:24
Фото: ru.freepik.com
Эксперт Баташев назвал основную причину экологических проблем в Краснодарском крае
Главная угроза для экологии Краснодарского края заключается в отсутствии управленцев, способных противостоять реальным вызовам и предпринимать решительные действия, считает эколог Анатолий Баташев.

Эксперт отметил, что кубанские власти не умеют работать с мусорной отраслью. В пример он привел процедуру общественных обсуждений по поводу расширения проблемного Белореченского полигона.

«Согласовали техническое задание на авось. Один из главных объектов края без проектной документации хотят пропихнуть под расширение при том, что он перегружен и не может работать», — отмечает эколог.

Эксперт назвал основные экологические проблемы Кубани
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По его словам, вместо того, чтобы признать проблему и заниматься её решением, менеджмент края просто «уходит в тень». За последние три месяца было сделано одно единственное действие — вокруг свалки установили гигантский забор, чтобы ни один активист или эксперт не смог туда попасть.

Баташев называет ситуацию с полигоном «гигантской экологической катастрофой», но большую угрозу он всё же видит в бездействии управленцев или неумении заставить локальных исполнителей работать на благо людей и природы.

Ранее RostovGazeta писала, что нейросеть оценила ситуацию с экологией в Ростовской области как сложную.

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