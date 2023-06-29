По его словам, вместо того, чтобы признать проблему и заниматься её решением, менеджмент края просто «уходит в тень». За последние три месяца было сделано одно единственное действие — вокруг свалки установили гигантский забор, чтобы ни один активист или эксперт не смог туда попасть.