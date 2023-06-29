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Ростовчане заявили о лежащем под ливнем на дороге человеке днем 29 июня

29 июня 2023, 10:27
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о лежащем на дороге человеке днем 29 июня
В Ростове-на-Дону оказывают помощь человеку, который лежит на проезжей части, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На одной из полос оказался лежащий под дождем человек, которому, видимо, стало плохо. На месте находится реанимобиль для помощи местному жителю.

Это произошло на улице Красноармейской, где водители объезжают лежащего мужчину. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В это время на Ростов обрушился ливень с градом.

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До этого мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого прохожий испугался дорожной аварии и умер в Ростове.

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