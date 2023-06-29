Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На одной из полос оказался лежащий под дождем человек, которому, видимо, стало плохо. На месте находится реанимобиль для помощи местному жителю.
Это произошло на улице Красноармейской, где водители объезжают лежащего мужчину. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В это время на Ростов обрушился ливень с градом.
До этого мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого прохожий испугался дорожной аварии и умер в Ростове.