По словам руководителя сервиса «Яндекс Погода» Александра Ганьшина, суббота, 1 июля, встретит ростовчан облачной погодой со среднесуточной температурой +25 градусов. На следующий день также сохранится переменная облачность, однако воздух станет жарче и прогреется до +29 градусов. При этом оба дня в южной столице будут практически безветренными: скорость ветра не превысит пять метров в секунду.