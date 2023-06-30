Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Портал «Ростов Официальный» со ссылкой на Внешнюю пресс-службу Яндекса рассказал, что система Метеум сделала прогноз на выходные 1–2 июля.
По словам руководителя сервиса «Яндекс Погода» Александра Ганьшина, суббота, 1 июля, встретит ростовчан облачной погодой со среднесуточной температурой +25 градусов. На следующий день также сохранится переменная облачность, однако воздух станет жарче и прогреется до +29 градусов. При этом оба дня в южной столице будут практически безветренными: скорость ветра не превысит пять метров в секунду.
Ранее синоптики предсказали умеренные дожди в Ростове 1 июля, а вечером пятницы и вовсе могут пройти обильные ливни.