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Глава «Яндекс Погоды» Ганьшин рассказал, какой будет погода в Ростове 1 и 2 июля

30 июня 2023, 12:45
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Глава «Яндекс Погоды» Ганьшин рассказал, какой будет погода в Ростове 1 и 2 июля
Аналитики «Яндекс Погоды» рассказали, какой будет погода в Ростове на выходных 1 и 2 июля, информацией об этом поделилась Внешняя пресс-служба Яндекса.

Портал «Ростов Официальный» со ссылкой на Внешнюю пресс-службу Яндекса рассказал, что система Метеум сделала прогноз на выходные 1–2 июля.

Жара с температурой до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону на выходных со 2 июля
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По словам руководителя сервиса «Яндекс Погода» Александра Ганьшина, суббота, 1 июля, встретит ростовчан облачной погодой со среднесуточной температурой +25 градусов. На следующий день также сохранится переменная облачность, однако воздух станет жарче и прогреется до +29 градусов. При этом оба дня в южной столице будут практически безветренными: скорость ветра не превысит пять метров в секунду.

Ранее синоптики предсказали умеренные дожди в Ростове 1 июля, а вечером пятницы и вовсе могут пройти обильные ливни.

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